Власти Австралии расширят «лицензию на убийство» для шпионов
Власти Австралии решили расширить «лицензию на убийство» для шпионов. Применять оружие спецагенты смогут против любого, кто угрожает проведению операции.
«Офицеры смогут защищать более широкий круг людей и использовать оправданную ситуацией силу, если кто-то представляет риск для операций. Сотрудники австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) часто работают в опасных местах, в том числе в военных условиях для защиты Австралии и наших интересов», — заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.
В каких «опасных местах» работают австралийские шпионы, она не уточнила.
По словам историка спецслужб Андрея Ведяева, Австралия выступает в роли исполнителя определенных задач Соединенных Штатов. При этом австралийское правительство, которое выступает с подобными инициативами, должно понимать, что это акт терроризма и за него придется отвечать.
Закон о применении оружия разведчиками внесен в парламент Австралии.
Власти Австралии решили расширить «лицензию на убийство» для шпионов. Применять оружие спецагенты смогут против любого, кто угрожает проведению операции.
«Офицеры смогут защищать более широкий круг людей и использовать оправданную ситуацией силу, если кто-то представляет риск для операций. Сотрудники австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) часто работают в опасных местах, в том числе в военных условиях для защиты Австралии и наших интересов», — заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.
В каких «опасных местах» работают австралийские шпионы, она не уточнила.
По словам историка спецслужб Андрея Ведяева, Австралия выступает в роли исполнителя определенных задач Соединенных Штатов. При этом австралийское правительство, которое выступает с подобными инициативами, должно понимать, что это акт терроризма и за него придется отвечать.
Закон о применении оружия разведчиками внесен в парламент Австралии.