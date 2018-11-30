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Власти Австралии расширят «лицензию на убийство» для шпионов

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Власти Австралии решили расширить «лицензию на убийство» для шпионов. Применять оружие спецагенты смогут против любого, кто угрожает проведению операции.

«Офицеры смогут защищать более широкий круг людей и использовать оправданную ситуацией силу, если кто-то представляет риск для операций. Сотрудники австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) часто работают в опасных местах, в том числе в военных условиях для защиты Австралии и наших интересов», — заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

В каких «опасных местах» работают австралийские шпионы, она не уточнила.

По словам историка спецслужб Андрея Ведяева, Австралия выступает в роли исполнителя определенных задач Соединенных Штатов. При этом австралийское правительство, которое выступает с подобными инициативами, должно понимать, что это акт терроризма и за него придется отвечать. 

Закон о применении оружия разведчиками внесен в парламент Австралии.

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