В двух агломерациях Башкирии отремонтируют 500 км дорог

В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях Республики Башкортостан планируют отремонтировать 500 км автомобильных дорог в 2019 году.

Проект приведения дорог в нормативное состояние Башкирия представила в Росавтодоре. Он получил одобрение и 4 декабря выносится на публичные обсуждения, которые состоятся в Госкомитете Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», в Уфимской агломерации планируют провести ремонт 275 км дорог, в Стерлитамакской — 226 км. Об этом пишет ИА «Башинформ».

В 2018 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Башкирии было направлено по 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.