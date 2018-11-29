В Киеве началось шествие из-за промедления в расследовании событий майдана

Десятки украинцев вышли на факельное шествие в центре Киева с требованием обнародовать результаты расследования дел по событиям Евромайдана. Об этом 29 ноября информирует агентство «Интерфакс-Украина».

Толпа следует к зданию министерства внутренних дел Украины. Участники акции держат в руках факелы, периодически зажигают файеры и выкрикивают патриотические лозунги. Их сопровождает несколько десятков полицейских.

Информации о возможных беспорядках и столкновениях не поступало.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на акции в центре Киева с осуждением приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Основные мероприятия проходили на площади Независимости. Протесты продолжалась несколько месяцев. Через некоторое время начались беспорядки и стычки с силовиками, так называемая оппозиция применяла «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. В результате погибли десятки жертв как со стороны силовиков, так и со стороны активистов. События этого периода получили название Евромайдан.

Опрос Института социальных технологий «Социополис» показал, что подавляющее большинство жителей Украины (86,9%) недовольны действиями нынешних властей страны. Действующее руководство поддерживают лишь 4,8% опрошенных.