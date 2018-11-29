Строительство завода лимонной кислоты отложили в Липецкой области в седьмой раз

Строительство завода лимонной кислоты перенесли в Чаплыгинском районе Липецкой области в седьмой раз. Стоимость проекта оценивалась в 7 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Абирег» в пресс-службе районной администрации, перенос сроков на неопределенное время связан с привлечением к проекту нового инвестора. Руководство ООО «Ярко-Липецк» уже подписало с ним новое соглашение.

Ранее компания анонсировала начало строительства на 19 апреля 2018 года. Полностью завершить проект предполагалось к 2020 году. Первоначально же предприятие планировалось запустить весной 2016 года. На тот момент строительство завода оценивалось в 3,2 млрд рублей.