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Начальник жилищного кооператива в Уфе ожидает суда за детскую травму

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В Уфе 62-летний бывший председатель правления потребительского жилищного кооператива ожидает суда за детскую травму. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Инцидент произошел в сентябре 2014 года на детской площадке, размещенной на кровле подземного гаража. Годовалый мальчик упал с горки на бетонную поверхность крыши и получил черепно-мозговую травму. Об этом пишет ИА «МедиаКорСеть».

Было установлено, что площадку установили в 2011 году и принимал ее председатель правления. При этом она не соответствует требованиям безопасности.

Обвиняемый полностью признал вину. Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения.

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