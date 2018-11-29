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Популяция фазана в Амурской области выросла вдвое

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Почти на 100% больше разрешений на добычу фазана взяли охотники Амурской области. Уже оформлено более 8 тыс. документов. Охота будет длиться еще месяц — до 31 декабря.

Интерес охотников не представляет опасности для популяции, отметили в амурском управлении по охране животного мира. За год численность фазана выросла почти на 100 тыс. — с 334 тыс. в 2017-м до 429 тыс. в 2018 году. За пять последних лет количество этих птиц в регионе выросло более чем в два раза.

В этом году впервые на фазана охотятся на территории всего Мазановского района, информирует asn24.ru. Ранее добыть эту птицу здесь можно было лишь на угодьях областного общества охотников и рыболовов. Заметно чаще фазаны стали встречаться и в северных районах, например, Шимановском и Магдагачинском.

В Михайловском районе Амурской области зарегистрированы случаи бешенства. В связи с выявлением вируса проводится отстрел животных, которые могу быть переносчиками заболевания. Всего на данный момент выявлено семь случаев бешенства. Вирус обнаружен у шести лисиц и одной енотовидной собаки.

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