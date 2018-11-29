Более 10 комплексов по переработке мусора построят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о том, что на территории Зарайска работает комплекс по переработке отходов, оснащенный оборудованием европейского и российского производства.

По его словам, в регионе скоро построят еще 12 подобных комплексов. «Мы, по сути, строим новую индустрию, которая до сих пор была примитивно реализована. Сейчас это заводы по переработке, которые исключают запахи, исключают загрязнение почвы и окружающей среды», — сказал Воробьев. Как напоминает портал «Подмосковье сегодня», с 1 января 2019 года область полностью перейдет на раздельный сбор мусора.

К 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказали «Известиям» в Минпромторге. Сейчас на сортировку направляется около 5% ТКО, а из этого объема во вторичное использование попадает не более 10%. Новые заводы помогут решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60% всего объема мусора в РФ.