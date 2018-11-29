Останки липецкого бойца нашли в Ленобласти

Петербургские поисковики обнаружили в Ленобласти останки бойца и посмертный медальон, который удалось прочитать. Семен Иванович Торопцев 1903 года рождения был призван из села Введенка Липецкой области.

Последним местом службы воина значится штаб 376-й стрелковой дивизии, информирует GOROD48. «Поисковое движение России» разыскивает родственников погибшего. Его останки хранятся в лаборатории города Волхов.

Напомним, в сентябре поисковики 3-й Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружили останки 241 солдата и офицера, 29 памятных медальонов, выяснили 12 имен. Базовый поисковый лагерь был разбит у деревни Кокошкино Тверской области. Торжественное захоронение всех останков планируется провести 22 июня 2019 года на мемориальном кладбище советских воинов.