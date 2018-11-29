Валентина Матвиенко прокомментировала введение военного положения на Украине.

«Военное положение введено в тех регионах Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти. Минимальная, я бы сказала, поддержка, где проживает больше всего русскоязычного населения. Для чего так сделано? Запугать людей, а второе — ограничить их права и свободы», — заявила она.