В Таллине осквернили мемориал жертвам сталинских репрессий. Вандалы оставили царапины и неразборчивые надписи на плитах с именами. Институт памяти Эстонии обратился в полицию с просьбой найти нарушителей. Мемориал был открыт в августе этого года, на плитах нанесены имена 22 тыс. эстонцев. Все они погибли во времена репрессий в 1940–1953 годах.