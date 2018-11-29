В России официально отменили знак «Шипы»
Кабинет министров РФ подписал постановление об изменениях ПДД. Устанавливать знак «Ш» на машину теперь необязательно. Водители с шипованными шинами могут не клеить на стекло треугольники. В полиции считают, что этот знак утратил свою актуальность. Наличие же наклейки на заднем стекле может ограничивать обзор водителю.
Кабинет министров РФ подписал постановление об изменениях ПДД. Устанавливать знак «Ш» на машину теперь необязательно. Водители с шипованными шинами могут не клеить на стекло треугольники. В полиции считают, что этот знак утратил свою актуальность. Наличие же наклейки на заднем стекле может ограничивать обзор водителю.