В России официально отменили знак «Шипы»

Кабинет министров РФ подписал постановление об изменениях ПДД. Устанавливать знак «Ш» на машину теперь необязательно. Водители с шипованными шинами могут не клеить на стекло треугольники. В полиции считают, что этот знак утратил свою актуальность. Наличие же наклейки на заднем стекле может ограничивать обзор водителю.