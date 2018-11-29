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Японский пилот получил 10 месяцев тюрьмы за пьянство

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dinendra Haria
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Суд Лондона 29 ноября приговорил японского пилота гражданской авиации к 10 месяцам тюремного заключения за превышение разрешенной нормы алкоголя в крови.

42-летнего Кацутоши Джитсукава арестовали в октябре. Он провалил обязательный тест на алкоголь за час до вылета рейса Japan Airlines из Лондона в Токио. Перед полетом уровень алкоголя в организме японца в девять раз превысил допустимые показатели.

«Вы являетесь опытным пилотом, но вы явно пили в течение длительного периода, перед тем как должны были сесть за штурвал этого самолета», — приводит Independent слова судьи Филипа Мэтьюса.

Он признал, что состояние, в котором находился летчик, поставило под угрозу безопасность пассажиров и могло привести к катастрофическим последствиям.

В марте 2018 года в немецком Штутгарте был задержан второй пилот пассажирского борта, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Самолет должен был лететь в Лиссабон, на его борту находились 106 пассажиров.

В январе лондонская полиция задержала пилота, на которого пожаловались пассажиры. Они почувствовали запах алкоголя от мужчины и вызвали полицию.

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