Японский пилот получил 10 месяцев тюрьмы за пьянство

Суд Лондона 29 ноября приговорил японского пилота гражданской авиации к 10 месяцам тюремного заключения за превышение разрешенной нормы алкоголя в крови.

42-летнего Кацутоши Джитсукава арестовали в октябре. Он провалил обязательный тест на алкоголь за час до вылета рейса Japan Airlines из Лондона в Токио. Перед полетом уровень алкоголя в организме японца в девять раз превысил допустимые показатели.

«Вы являетесь опытным пилотом, но вы явно пили в течение длительного периода, перед тем как должны были сесть за штурвал этого самолета», — приводит Independent слова судьи Филипа Мэтьюса.

Он признал, что состояние, в котором находился летчик, поставило под угрозу безопасность пассажиров и могло привести к катастрофическим последствиям.

В марте 2018 года в немецком Штутгарте был задержан второй пилот пассажирского борта, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Самолет должен был лететь в Лиссабон, на его борту находились 106 пассажиров.

В январе лондонская полиция задержала пилота, на которого пожаловались пассажиры. Они почувствовали запах алкоголя от мужчины и вызвали полицию.