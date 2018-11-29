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Банду наркоторговцев задержали в Ульяновске

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В Ульяновске задержана группировка из восьми человек, подозреваемых в сбыте наркотиков. Изъято более 500 г веществ на общую сумму более 500 тыс. рублей.

По версии полицейских, двое организаторов получали оптовые поставки «соли», спайса, гашиша, мефедрона, героина, а также прекурсоры к ним. Наркотики фасовали на мелкие дозы и распространяли через интернет-магазины с помощью закладок, пишет 1ul.ru.

Ликвидирована нарколаборатория по изготовлению вещества мефедрон. Четверо подозреваемых арестованы, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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