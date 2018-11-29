УАЗ поставил рекорд по продаже запчастей

Дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) продали рекордное количество запчастей на 1,5 млрд рублей по итогам III квартала. За последние пять лет завод продал запчастей на 5,3 млрд рублей, что также стало рекордом

Новые «УАЗы» не стали чаще ломаться, причина рекордных показателей другая. По словам директора по продажам запасных частей УАЗа Михаила Федорчука, за прошедшие пару лет в продажу было запущено свыше 600 новых товаров в четырех продуктовых сегментах — детали двигателя, масла, расходные материалы и аксессуары.

В следующем году Ульяновский завод собирается продать еще больше запасных частей, некоторые наименования планируют производить на площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Кроме того, пресс-служба завода сообщает, что планируется начать производство ходовых запчастей для вазовской линейки автомобилей.

Несмотря на рост продаж запасных частей, продажи новых автомобилей по-прежнему в минусе. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за период с января по октябрь 2018 года реализовано 31,088 тыс. машин. Это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В октябре 2018 г. Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновленной модели «УАЗ Пикап».