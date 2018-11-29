Китаец вырастил дерево с 11 сортами цитрусовых

В Китае 75-летний дедушка вырастил дерево с 11 видами цитрусовых. На ветках фрукты на любой вкус — апельсины, мандарины, кумкваты и помело. Прививать разные сорта на одно дерево китаец начал в 15 лет. В следующем году дедушка планирует добавить еще больше видов фруктов.