Неопознанный самолет провел бомбардировку на юге Ливии

Неопознанный самолет нанес удары по южным районам Ливии. Об этом информирует портал Al-Wasat со ссылкой на военный источник.

Бомбардировки были произведены в одной из долин рядом с оазисом Эль-Увейнат близ города Гат, граничащего с Алжиром.

Военным пока не удалось установить, против кого проводилась эта атака. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Вместе с тем ливийский телеканал «218» уточняет, что военные подозревают в бомбардировке ВВС США.

12 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что военная операция в Ливии 2011 года, в ходе которой был убит лидер страны Муаммар Каддафи, была инициирована не альянсом, а Францией и Великобританией.