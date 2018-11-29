Прямой эфир

Неопознанный самолет провел бомбардировку на юге Ливии

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неопознанный самолет нанес удары по южным районам Ливии. Об этом информирует портал Al-Wasat со ссылкой на военный источник.

Бомбардировки были произведены в одной из долин рядом с оазисом Эль-Увейнат близ города Гат, граничащего с Алжиром.

Военным пока не удалось установить, против кого проводилась эта атака. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Вместе с тем ливийский телеканал «218» уточняет, что военные подозревают в бомбардировке ВВС США.

12 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что военная операция в Ливии 2011 года, в ходе которой был убит лидер страны Муаммар Каддафи, была инициирована не альянсом, а Францией и Великобританией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной
Переговоры по ливийскому урегулированию в Палермо дают мало надежд на прорыв
Мирные переговоры: Россия призывает Ливию прийти к соглашению
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в международной конференции по Ливии в итальянском Палермо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017