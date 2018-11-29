Петиция о праве «откупа» от армии появилась на сайте Порошенко

На сайте президента Украины Петра Порошенко 29 ноября появилась электронная петиция, с предложением предоставить гражданам страны право официально откупиться от военной службы в мирное время.

Автор обращения указывает, что во многих странах мира практикуется официальный «откуп» от срочной воинской службы. Эксперты просчитывают необходимую сумму, которая в последующем уплачивается призывниками в государственную казну. В последующем эти деньги могут идти на нужды вооруженных сил, в том числе, на заработные платы контрактников.

«В нашем государстве, при всех нововведениях в целях борьбы с коррупцией, продолжается платное освобождение от воинской службы, но эти суммы очень высоки и не попадают в казну, не облагаются налогом, не используются для удовлетворения государственных потребностей», — сетует на неофициальные поборы автор петиции.

Для изменения ситуации, в обращении к главе государства предлагается внести поправки в закон Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и ввести официальное право «откупа» от военной службы.

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.