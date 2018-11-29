Год театра стартует в Брянской области 13 декабря

Торжественное открытие Года театра состоится в Брянском областном театре драмы им. А.К. Толстого 13 декабря. В этот день в регионе пройдут показы лучших спектаклей по произведениям классической литературы для детей и юношества.

Следующий год объявлен Годом театра по всей России, отмечает NASHBRYANSK.RU. В Брянской области создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. В его состав вошли видные деятели театрального искусства, руководители детских театров, критики, режиссеры, журналисты.

Почти половина россиян (40%) считают театр лучшим видом культурного досуга, установил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил 15 ноября на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Доля населения, участвующего в культурных мероприятиях, за три года выросла почти на треть.