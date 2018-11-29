Ученые в Израиле сообщили об обнаружении кольца Понтия Пилата

Израильские ученые расшифровали имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата на найденном в 1960-х годах кольце. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля.

The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus’ executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf — Haaretz.com (@haaretzcom) 29 ноября 2018 г.

Как отмечает издание Haaretz, специалисты сумели расшифровать надпись только в наши дни при помощи системы очистки и специальной техники фотографирования. В статье говорится, что «на кольце изображен кратер (античный сосуд для вина. — Ред.) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит «Пилата». «РИА Новости» уточняет, что кольцо сделано из медного сплава и датируется I веком до нашей эры. Также ученые указали на то, что имя Пилат было редким для той эпохи.

«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — цитирует RT профессора Данни Шварц.

Предположительно, кольцо могло использоваться в качестве печати. Принадлежать оно могло как самому Пилату, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию, так и сотруднику его администрации.

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