Ученые в Израиле сообщили об обнаружении кольца Понтия Пилата

Израильские ученые расшифровали имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата на найденном в 1960-х годах кольце. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля.

The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus’ executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf