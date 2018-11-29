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Ученые в Израиле сообщили об обнаружении кольца Понтия Пилата

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Фото: haaretz.com
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Израильские ученые расшифровали имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата на найденном в 1960-х годах кольце. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля.

Как отмечает издание Haaretz, специалисты сумели расшифровать надпись только в наши дни при помощи системы очистки и специальной техники фотографирования.  В статье говорится, что «на кольце изображен кратер (античный сосуд для вина. — Ред.) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит «Пилата». «РИА Новости» уточняет, что кольцо сделано из медного сплава и датируется I веком до нашей эры. Также ученые указали на то, что имя Пилат было редким для той эпохи.

«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — цитирует RT профессора Данни Шварц.

Предположительно, кольцо могло использоваться в качестве печати. Принадлежать оно могло как самому Пилату, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию, так и сотруднику его администрации.

28 ноября сообщалось, что наскальные изображения животных эпохи палеолита и неолита, обнаруженные в пещерах на территории Турции, Франции, Испании и Германии, оказались изображениями созвездий.

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