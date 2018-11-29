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Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции

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Фото: midilibre.fr
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Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским. Об этом 29 ноября информирует региональное издание Midi Libre.

По его данным, женщина, забаррикадировавшаяся в отделении кредитной организации, вышла с поднятыми руками в 13:45 по местному времени (15:45 мск). После часа переговоров с сотрудниками правоохранительных органов злоумышленница решила сдаться.

Сейчас женщина находится под стражей, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Утром 29 ноября неизвестная вошла в отделение банка LCL и объявила, что у нее при себе есть бомба. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Персонал банка, а также работников соседних учреждений эвакуировали, район был оцеплен.

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