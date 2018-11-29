Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции

Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским. Об этом 29 ноября информирует региональное издание Midi Libre.

По его данным, женщина, забаррикадировавшаяся в отделении кредитной организации, вышла с поднятыми руками в 13:45 по местному времени (15:45 мск). После часа переговоров с сотрудниками правоохранительных органов злоумышленница решила сдаться.

Сейчас женщина находится под стражей, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Утром 29 ноября неизвестная вошла в отделение банка LCL и объявила, что у нее при себе есть бомба. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Персонал банка, а также работников соседних учреждений эвакуировали, район был оцеплен.