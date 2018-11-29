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«Яндекс.Пробки» предсказал девятибалльные заторы в Москве 29 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пробки на дорогах Москвы к 19:00 четверга, 29 ноября, могут достигнуть девяти баллов. Такие прогнозы приводит сервис «Яндекс.Пробки».

Уже к 17:00 заторы в Москве достигли семи баллов. Трудности с передвижением испытывают водители на северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке и востоке Московской кольцевой автодороги (МКАД). Помимо этого, движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) стоит практически на всем протяжении дороги.

На Садовом кольце проблемы отмечены на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке.

Утром 29 ноября стало известно, что в Челябинске впервые в году была зафиксирована 10-балльная пробка. Проблема возникла из-за снегопада, который обрушился на город вечером 28 ноября. Снег шел всю ночь, и лишь к утру интенсивность осадков начала снижаться.

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