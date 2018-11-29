ФСБ возбудила дело по злоупотреблениям в УМЧС Саратовской области

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило дело по факту превышения должностных полномочий в главном управлении МЧС региона. Об этом рассказали в пресс-службе Волжского районного суда.

Речь идет о ч.1 ст. 286 УК РФ («Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа»), сообщает ТАСС.

В суд также поступило ходатайство об отстранении главы управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева от должности.

Накануне сообщалось, что Качев и его заместитель Алексей Власов были задержаны, однако 29 ноября стало известно, что глава управления МЧС по Саратовской области вышел на работу и управление работает в штатном режиме.