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ФСБ возбудила дело по злоупотреблениям в УМЧС Саратовской области

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Пименов Роман
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Управление ФСБ по Саратовской области возбудило дело по факту превышения должностных полномочий в главном управлении МЧС региона. Об этом рассказали в пресс-службе Волжского районного суда.

Речь идет о ч.1 ст. 286 УК РФ («Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа»), сообщает ТАСС.

В суд также поступило ходатайство об отстранении главы управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева от должности.

Накануне сообщалось, что Качев и его заместитель Алексей Власов были задержаны, однако 29 ноября стало известно, что глава управления МЧС по Саратовской области вышел на работу и управление работает в штатном режиме.

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