ОНФ выбрал пятерых новых сопредседателей центрального штаба

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль стал сопредседателем центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Кроме Рошаля, сопредседателями стали руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, глава АНО «Россия — страна возможностей» и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева, передает ТАСС.

Как стало известно «Известиям», состав Центрального штаба ОНФ обновлен более чем наполовину: 54% вошедших в его состав (36 человек) — новые кандидатуры. Также снизился средний возраст членов штаба — если раньше это было 56 лет, то теперь — 49 лет. При этом 28% состава — люди моложе 40 лет.

Ранее 29 ноября президент России Владимир Путин отметил эффективность работы ОНФ, а также личное мужество его участников. По словам главы государства, ОНФ в последние годы доказал, что отвечает тому предназначению, ради которого создавался: он справляется с масштабными и ответственными задачами.