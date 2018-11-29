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Новый психоневрологический интернат построят в Карелии

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В Суоярви (Карелия) планируют построить новый психоневрологический интернат на 450 мест. Рабочий проект должен появиться осенью 2019 года. Соответствующий аукцион на разработку проекта объявило управление капитального строительства республики.

Стоимость разработки проекта оценили в 18 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета республики. Подрядчик должен будет разработать проект за 10 месяцев. Средства на само строительство будут выделены из федерального бюджета по ФЦП развития Карелии до 2020 года. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Новый психоневрологический интернат на 450 мест будет возведен на земельном участке площадью более 129,8 тыс. кв. м. Будет построено несколько корпусов, которые будут включать два отделения интенсивного ухода, четыре отделения поддерживающего ухода и одно отделение сопровождаемого ухода. Также будут обустроены спортзал, библиотека, зал для музыкальных занятий, концертный зал, переговорная и другие.

Учреждение будет работать в круглосуточном режиме.

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