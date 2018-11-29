«Херсонес Таврический» получил 13 млн рублей на оснащение музея

Музей-заповедник получил дополнительную субсидию на развитие оснащенности. 13 млн рублей предоставило Министерство культуры РФ.

Средства пойдут на укрепление материально-технической базы музея. В частности. Для отдела междисциплинарных исследований приобрели мобильную систему 3D-сканирования и графическую рабочую станцию. Техника потребуется для создания первой виртуальной экспозиции. В дальнейшем виртуальный музей будет расширяться и демонстрировать предметы, которых нет в основных выставках.

Новое оборудование даст возможность улучшить качество оцифровки музейных предметов. Со временем исследователи со всего мира смогут удаленно работать с экспозицией, пишет ИА SevastopolMedia.

Кроме того, субсидия была направлена на закупку микроскопов для реставрационных мастерских. Новое оборудование приобрели для библиотеки, где хранится более 30 тыс. изданий.