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Впечатливший пользователей сети петух-гигант обзавелся куриным гаремом

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Петух-гигант Мералки породы брама, чей рост составляет почти метр, обзавелся гаремом из двух куриц. Об этом пишет The Sun.

Петух, напугавший пользователей сети еще в 2017 году, проживает на ферме в Косово. По словам его владельца Фити Сейфиай, Мералки является любящей и счастливой птицей в компании двух куриц.

Как уточняет телеканал «360», породу куриц брама вывели в середине XIX века в США из импортированных из Китая птиц. Тогда они были основным источником куриного мяса и яиц. В первой половине XX века от их разведения отказались, поскольку траты на корм превышали доход от их продажи.

После публикации видео с Мералки в сети в прошлом году пользователи усомнились, что такой большой петух в принципе может существовать.

28 ноября сообщалось, что австралийские СМИ обратили внимание на аномально крупного быка ростом около 2 м.

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