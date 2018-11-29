Теплые остановки появятся в Зеленоградске

В городе Зеленоградске Калининградской области установят теплые остановочные павильоны. Их оснастят подогреваемым покрытием, которое изготовлено по современным технологиям.

Как сообщает Калининград.Ru, вопрос обсуждался на аппаратном совещании в администрации округа. Пока не уточняется, кто займется этим проектом и сколько это будет стоить.

В Зеленоградске ранее появились две остановки, выполненные в новом стиле. Ветрозащитные стенки павильона сделаны из облицовочного кирпича для долговечности конструкции. Навес изготовили из матового поликарбоната и декорировали брусом. Также на остановке имеется информационное табло с подсветкой.