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Житель Саратовской области ожидает суда за убийство пятнистого оленя

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В Пугачевском районе Саратовской области браконьер предстанет перед судом. В начале ноября он застрелил пятнистого оленя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что 4 ноября около села Преображенка 57-летний мужчина незаконно охотился и подстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья пятнистого оленя. Сумма ущерба государству оценена в 180 тыс. рублей. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Пугачевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и передал документы в суд для рассмотрения дела по статье о незаконной охоте по существу. Браконьеру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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