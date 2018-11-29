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«Псковский лес» призывает регионы объединиться против незаконной рубки леса

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Ассоциация работников лесных отраслей «Псковский лес» призывает коллег из всех регионов страны и органы власти разных уровней объединиться в решении проблемы с незаконной вырубкой лесов.

Как рассказал Псковской ленте новостей член правления ассоциации Юрий Яковлев, события нескольких последних лет показывают, что проблема «черных лесорубов» в Псковской области весьма актуальна. Люди, у которых нет в аренде своих массивов, берут чужой и продают его.

Сотрудники отрасли страдают от этого. Они за свои средства и тратя свое время проводят уборку вырубленных незаконно территорий, занимаются восстановлением этих зон и дорог, которые были разбиты тяжелой техникой.

Юрий Яковлев также напомнил, что вопрос по сохранению лесов озвучивался на уровне президента РФ и на уровне Госдумы. Член правления выразил надежду, что ситуация с незаконными вырубками найдет понимание как на уровне федеральной власти, так и на уровне исполнительной власти регионов и правоохранительных органов.

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