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В России начнут разработку удостоверяющего личность онлайн-приложения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правительство уже прорабатывает вопрос создания мобильного приложения, которое позволит россиянам не носить с собой бумажный паспорт или водительские права, а предъявлять их в случае необходимости с помощью мобильного телефона. О такой технической возможности рассказал в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» вице-премьер Максим Акимов. Он также отметил, что Россия «абсолютно точно» придет к такому виду паспортов и удостоверений.

«Предполагается, что такой документ будет «выдаваться», как и бумажный, с 14 лет», — цитирует Акимова «Российская газета» в четверг, 29 ноября.

Вице-премьер добавил, что нечто похожее уже функционирует на базе системы «Мир», которая выдает паспорта, загранпаспорта, документы иностранца и удостоверения беженцев. 

9 сентября газета «Ведомости» писала, что Акимов поручил до конца 2018 года разработать законопроект о внедрении электронных паспортов. Из протокола заседания следует, что электронный паспорт в будущем может стать основным документом, удостоверяющим личность.

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