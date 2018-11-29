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В Сети появились кадры столкновения самолета Трампа с другим лайнером

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Фото: youtube.com
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В Сети появились кадры столкновения самолета президента США Дональда Трампа с другим лайнером.

Инцидент произошел 29 ноября в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Агентство Associated Рress сообщило, что принадлежащий американскому лидеру Boeing 757 получил повреждения, когда направлявшийся на место стоянки двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел его крыло. 

 

В Trump Organization позже уточнили, что в настоящий момент Boeing 757 не используется. Глава американского государства летал на этом лайнере во время своей президентской кампании 2016 года.

В Bombardier Global Express находились три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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