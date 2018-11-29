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Теплицы стоимостью 3 млрд рублей откроют в Липецкой области до конца года

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В Хлевенском районе Липецкой области планируют до конца 2018 года запустить первую очередь теплиц стоимостью 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Теплицы ООО «Агро Альянс Липецк» расположены в особой экономической зоне регионального уровня «Хлевное». Площадь очереди, которая готовится к открытию, составляет 11 га. На них планируют заниматься выращиванием томатов. Об этом пишет ИА «Абирег».

Общая площадь всех теплиц после полного запуска составит порядка 33 га. На строительство объекта было направлено 3 млрд рублей. Прогнозируемая стоимость проекта — 7,2 млрд рублей.

Ранее открытие теплиц анонсировали на апрель 2018 года, но открытие было перенесено в связи с проблемами по обеспечению теплиц электроэнергией.

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