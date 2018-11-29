Оперативные штабы создали в подтопленных из-за дождя районах Кубани

Несколько районов и городов в Краснодарском крае подтопило из-за дождей. Организован круглосуточный мониторинг уровня рек, в пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы.

Уровень воды резко поднялся из-за ливней 28 ноября. В результате оказались затоплены жилые дома, дороги и мосты в Туапсинском, Северском, Апшеронском районах, Геленджике и Горячем Ключе. Больше остальных пострадало курортное село Архипо-Осиповка. Жители подтопленных территорий были заранее предупреждены о ситуации, поэтому удалось избежать серьезного ущерба для имущества. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Шабановском и Тхамахе устранены перебои с электроснабжением. Возле моста в станице Ставропольской организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДПС. Постепенно стабилизируется ситуация в Туапсинском и Апшеронском районах, где еще ночью уровень воды в реках был близок к критическому.

Циклон в настоящий момент сдвинулся, под угрозой подтопления могут оказаться Лазаревский район и Центральный Сочи.