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Оперативные штабы создали в подтопленных из-за дождя районах Кубани

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Несколько районов и городов в Краснодарском крае подтопило из-за дождей. Организован круглосуточный мониторинг уровня рек, в пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы.

Уровень воды резко поднялся из-за ливней 28 ноября. В результате оказались затоплены жилые дома, дороги и мосты в Туапсинском, Северском, Апшеронском районах, Геленджике и Горячем Ключе. Больше остальных пострадало курортное село Архипо-Осиповка. Жители подтопленных территорий были заранее предупреждены о ситуации, поэтому удалось избежать серьезного ущерба для имущества. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Шабановском и Тхамахе устранены перебои с электроснабжением. Возле моста в станице Ставропольской организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДПС. Постепенно стабилизируется ситуация в Туапсинском и Апшеронском районах, где еще ночью уровень воды в реках был близок к критическому.

Циклон в настоящий момент сдвинулся, под угрозой подтопления могут оказаться Лазаревский район и Центральный Сочи.

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