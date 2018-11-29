Карантин по лептоспирозу лошадей сняли в Орловской области

В Орловской области отменили карантин по лептоспирозу лошадей. Приказ о завершении ограничительных мероприятий подписал глава регионального управления ветеринарии.

Карантин был установлен в июле 2018 года. Меры вводились в отношении конюшни в поселке Звягинки в Образцовском сельском поселении, которая принадлежит орловскому УМВД, уточняет InfoOrel.ru.

Лептоспироз является острым инфекционным заболеванием, возбудителем которого считаются бактерии рода лептоспира. Болезнь поражает печень, почки и нервную систему на фоне общей интоксикации. Лептоспироз относится к категории заразных болезней, общих для животных и человека.