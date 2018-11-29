Во Франции женщина угрожает взорвать банк

Женщина во французской коммуне Алес департамента Гар забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает его взорвать. Инцидент произошел сегодня утром, сообщает 29 ноября газета Le Figaro.

Сообщается, что к месту происшествия прибыли силовики. По сведениям издания, сотрудников банка успели эвакуировать, сейчас с ними работают психологи.

На данный момент неизвестно, действительно ли женщина имеет при себе взрывчатку.

Ранее 29 ноября сообщалось, что около 20 человек оказались в заложниках у мужчины, ворвавшегося в институт в городе Фьюджи в Италии. Отмечается, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Его задержали, никто не пострадал.