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Более 1,6 млрд рублей направят на проект «Культура» в Новосибирской области

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Фото: Depositphotos
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В Новосибирской области планируют выделить 1,643 млрд рублей на реализацию нового национального проекта «Культура». Вопросы реализации нацпроектов обсудили на совещании в правительстве региона, которое состоялось в четверг, 29 ноября, под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Евгения Сазонова, в рамках нацпроекта необходимо увеличить на 15% количество посещений организаций культуры, а также в пять раз число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Осуществить это планируют в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года, сообщает VN.ru.

Для осуществления задуманного выбрали несколько основных направлений деятельности – это капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих сотрудников сферы, а также обеспечение грантовой поддержкой любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабжение цифровыми гидами.

Национальный проект «Культура» включает в себя три подпроекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Региональная составляющая разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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