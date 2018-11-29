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Число депутатов в Астраханской облдуме может уменьшиться

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Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов внес законопроект о сокращении числа депутатов в региональном парламенте, сообщает ТАСС. В случае его принятия количество народных избранников снизится с 58 до 44.

По словам Мартынова, затраты областного бюджета могут стать меньше на 10 млн рублей в год, а изменение числа депутатов приведет к укрупнению одномандатных округов, передает «Астрахань 24». Законопроект рассмотрят 18 декабря.

Выплату «золотого парашюта» в размере 23 окладов врио заместителя губернатора Воронежской области Юрию Агибалову признали законной. Общая сумма составила 223,8 тыс. рублей. Проверку провели по просьбе самого вице-губернатора.

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