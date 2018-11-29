В Чехии потерпел крушение вертолет Ми-24 ВВС республики. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря национального министерства обороны Магдалену Дворжакову.

Ведомство созвало комиссию экспертов, которая установит причины крушения. Уточняется, что при аварии никто не пострадал.

Пражская газета «Mlada Fronta Dnes» уточняет, что вертолет потерпел аварию при взлете. Машина рухнула на землю с высоты нескольких метров.

28 ноября сообщалось, что в Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. В результате инцидента погиб один человек, пятерых пострадавших доставили в больницу.