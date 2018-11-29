Сценарист «Звездных войн» и «Индианы Джонса» скончалась в США

Известный американский сценарист, продюсер Глория Кац скончалась в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, причиной смерти 76-летней пациентки стало онкологическое заболевание.

Кац скончалась 25 ноября, в день 49-й годовщины свадьбы пишет The Hollywood Reporter.

В соавторстве с мужем Уилладом Хайком она написала множество сценариев, в числе которых сюжеты для картины «Индиана Джонс и храм судьбы», «Звездные войны» и «Американские граффити», отмечает «Газета.ру». За работу над последним сценарист вместе с режиссером Джорджем Лукасом была номинирована на «Оскар» в 1973 году.