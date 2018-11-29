Lamborghini создала уникальный спорткар по проекту клиента

Гоночное подразделение Lamborghini Squadra Corse впервые в своей истории выпустило модель, созданную по проекту клиента. Суперкар Lamborghini SC18 разработан преимущественно для гоночного трека, но может передвигаться и по дорогам общего пользования, сообщается в пресс-релизе компании.

Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре. Внешний вид машины, созданной на базе серийного Lamborghini Aventador, определял неназванный заказчик, которому помогали дизайнеры Centro Stile Lamborghini. Капот с воздухозаборниками выполнен в стиле стиле Huracan GT3 EVO. По бокам и в задней части располагаются спортивные элементы, получившие черты Huracan Super Trofeo EVO, такие как крылья, накладки и воздухозаборники. Дополняет спортивный образ большое карбоновое антикрыло, а также 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колесные диски со специально разработанными шинами Pirelli P Zero Corsa.

Фото: Lamborghini

Силовой агрегат позаимствован у купе Aventador SVJ. Это атмосферный двигатель V12 рабочим объемом 6,5 л и мощностью 770 л.с. при 8500 об/мин. Мотор сочетается с оптимизированной семиступенчатой коробкой передач ISR.

В салоне Lamborghini SC18 установлены карбоновые спортивные сиденья, а сам интерьер отделан алькантарой черного цвета Nero Ade с красной просторочкой Rosso Alala. Стоимость эксклюзивного суперкара не сообщается.

Согласно статистике, автомобили Lamborghini пользуются популярностью на российском вторичном рынке в сегменте класса люкс.