Путин похвалил ОНФ за эффективную работу и личное мужество участников

Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), а также личное мужество его участников. Об этом он рассказал на встрече с членами центрального штаба общественного движения в четверг, 29 ноября.

По словам главы государства, ОНФ в последние годы доказал, что отвечает тому предназначению, ради которого создавался: он справляется с масштабными и ответственными задачами.

«Общероссийский — это значит в масштабах нашей страны, глобальный, и народный — это значит тот, кто призван защищать интересы народа, каждого конкретного гражданина», — цитирует ТАСС Путина.

«Общероссийский народный фронт» — общественное движение, коалиция общественно-политических организаций. Он был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Его главные задачи — контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни.

Ранее в этот же день российский лидер подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера и сопредседателя центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Станислава Говорухина. По его словам, кинорежиссер был настоящим патриотом, очень талантливым, «если не гениальным» человеком, с ярко выраженной гражданской позицией.