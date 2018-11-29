Прямой эфир

Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает ЦИК страны.

«Мечта» сбывается: в Грузии победила кандидат от правящей партии
Новый президент страны может пойти на сближение с Россией

Зурабишвили, которую на этих выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), набрала 59,52% голосов.

За ее соперника, кандидата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) проголосовали 40,48% избирателей.

Зурабишвили  заявила, что не планирует работать в президентском дворце, который построил бывший глава государства Михаил Саакашвили, передает «РИА Новости».

По словам избранного президента, она будет работать во дворце Орбелиани в центре Тбилиси.

Как напоминает «Газета.Ру», второй тур президентских выборов в Грузии состоялся после того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в конце октября. За Зурабашвили тогда проголосовали 38,6% избирателей, за Вашадзе — 37,75%.

Граждане Грузии в последний раз выбирали главу государства напрямую. После истечения полномочий избранного президента в 2023 году его преемника будет избирать парламент и представители регионов страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили отказался признавать итоги выборов в Грузии
В Грузии начался второй тур президентских выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017