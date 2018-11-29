Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии по итогам подсчета 100% голосов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает ЦИК страны.

Зурабишвили, которую на этих выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), набрала 59,52% голосов.

За ее соперника, кандидата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) проголосовали 40,48% избирателей.

Зурабишвили заявила, что не планирует работать в президентском дворце, который построил бывший глава государства Михаил Саакашвили, передает «РИА Новости».

По словам избранного президента, она будет работать во дворце Орбелиани в центре Тбилиси.

Как напоминает «Газета.Ру», второй тур президентских выборов в Грузии состоялся после того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в конце октября. За Зурабашвили тогда проголосовали 38,6% избирателей, за Вашадзе — 37,75%.

Граждане Грузии в последний раз выбирали главу государства напрямую. После истечения полномочий избранного президента в 2023 году его преемника будет избирать парламент и представители регионов страны.