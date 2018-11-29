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Зимнюю дорогу до села Рождествено откроют в Самарской области

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В Самарской области 10 декабря откроется временная зимняя дорога в село Рождествено через национальный парк «Самарская Лука». Жители смогут добираться на машине по проезду Шелехметь – Белые домики вплоть до 15 марта.

Для этого нужно получить специальный пропуск в нацпарке, отмечает НИА «Самара». Пока между Самарой и Рождествено по Волге курсируют пассажирские теплоходы. После полного ледостава на линию выйдут суда на воздушной подушке, пишет Самару.ру.

Село Рождествено было основано в 1578 году. В 1768 году императрица Екатерина II пожаловала его братьям Орловым. При дочери В.Г. Орлова — Екатерине Новосильцевой были построены господский дом и Христорождественский храм. В 1890-е годы Рождественское имение стало собственностью помещиков Ушковых.

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