Зимнюю дорогу до села Рождествено откроют в Самарской области

В Самарской области 10 декабря откроется временная зимняя дорога в село Рождествено через национальный парк «Самарская Лука». Жители смогут добираться на машине по проезду Шелехметь – Белые домики вплоть до 15 марта.

Для этого нужно получить специальный пропуск в нацпарке, отмечает НИА «Самара». Пока между Самарой и Рождествено по Волге курсируют пассажирские теплоходы. После полного ледостава на линию выйдут суда на воздушной подушке, пишет Самару.ру.

Село Рождествено было основано в 1578 году. В 1768 году императрица Екатерина II пожаловала его братьям Орловым. При дочери В.Г. Орлова — Екатерине Новосильцевой были построены господский дом и Христорождественский храм. В 1890-е годы Рождественское имение стало собственностью помещиков Ушковых.



