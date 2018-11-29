Оздоровительный комплекс с бассейном построят в Магадане

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Глава региона сообщил о планах построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком в Магадане.

По словам Носова, в городе не хватает спортивных объектов. При этом, по мнению губернатора, появление новых спортивных комплексов позволит активно вовлекать граждан, особенно молодежь, в активный образ жизни. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Согласно плану, физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать бассейн, каток, мультиспортивные площадки. При строительстве Магадан рассчитывает на поддержку Минспорта.