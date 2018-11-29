Госсистема «Платон» обеспечила часть средств на постройку моста через Волгу

Торжественная церемония открытия нового моста через Волгу в Дубне состоялась в четверг, 29 ноября. Строительство путепровода получило федеральное финансирование, в том числе 500 млн рублей за счет средств от государственной системы «Платон», сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Отмечается, что движение по мосту открылось на два месяца раньше намеченного срока. Строительство сооружения началось в декабре 2016 года по поручению президента России Владимира Путина.

Планируемая пропускная способность новой переправы — свыше 24 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность сооружения — почти 2 км, в том числе сам мост — 1,2 км. Расчетная скорость движения составит 80 км/ч.

Мост разгрузит город от транзитного трафика, повысит транспортную доступность городов Московской и Тверской областей.

До этого в Дубне был только один автомобильный переезд через Волгу, который проходит по территории местной ГЭС. Движение грузового транспорта по нему ограничено.

В июле сообщалось, что более 330 млн рублей было выделено из федерального бюджета за счет средств от системы «Платон» на ремонт моста через Терек в Чечне.