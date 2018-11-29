Дорожники в Красноярске перешли на усиленный режим из-за снегопада

Синоптики прогнозируют снег с дождем в ближайшие сутки в Красноярске. В связи со сложными погодными условиями дорожные службы переходят на усиленный режим работы.

По данным прогнозов, 30 ноября в ночные часы ожидается метель, днем же в Красноярске возможен дождь. Перепад температур составил от -15 градусов до +2 градусов. Чтобы не допустить усугубления дорожной ситуации, дорожно-коммунальные службы мобилизуют все свои силы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Только предприятие «САТП» выпустит 235 единиц техники, которые могут производить подметание дорог и посыпку противогололедными материалами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле временно отказались от противогололедных реагентов. Соответствующее распоряжение подписано в мэрии.