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В Киеве отменили новогодний парад из-за военного положения

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Фото: wikiwand
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В Киеве отменили новогодний парад из-за введенного в стране военного положения. Об этом стало известно четверг, 29 ноября.

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Мероприятие планировали провести 23 декабря. Однако в связи с введением президентом Украины Петром Порошенко военного положения организаторам пришлось отменить его. По их словам, из-за сложившейся в стране ситуации такие развлекательные мероприятия неуместны, передает телеканал РЕН ТВ.

Парад должен был пройти от Оперного театра до Софийской площади. В марше собирались принять участие около тысячи человек, в том числе  музыканты, танцоры, и акробаты. Организаторы отмечают, что мероприятие перенесут на январь следующего года, когда будет «больше поводов» для празднования. В рамках новогоднего марша будет проходить конкурс костюмов, победитель выиграет поездку в Грузию.

28 ноября вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны. Соответствующее решение он принял в связи с инцидентом 25 ноября, когда три корабля украинских Военно-морских сил (ВМС) вторглись в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили силу и арестовали украинские корабли, а также их экипаж — в отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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