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Путин назвал решенным вопрос о росте пенсий

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Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии в стране будут расти и вопрос этот решен. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет».

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«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — заявил Путин, отвечая на один из вопросов.

Также глава государства отметил, что в России работа пенсионных фондов должна быть направлена на то, чтобы граждане чувствовали выгоду от того, что вкладывают в них свои накопления.

По словам Путина, работа накопительных, частных и государственных пенсионных фондов «должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды».

Он добавил, что фонды должны проводить взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику, чтобы деньги не исчезли, пишет сайт kp.ru.

Это связано с необходимостью обеспечения интересов тех россиян, которые доверяют свои деньги этим пенсионным фондам.

Накануне Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов.

Доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей. Это превышает показатели текущего года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей — по расходам.

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