Водитель погиб в ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

Водитель грузовика погиб в результате столкновения со школьным автобусом в Красноярском крае. Еще три человека доставлены в больницу.

Авария произошла в Нижнеингашском районе на автодороге Р-255 «Сибирь». По данным ГИБДД, водитель школьного автобуса выехал на федеральную трассу и на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения двух транспортных средств водитель грузовика получил смертельные травмы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Автобус принадлежит Решотинской школе № 1 и ежедневно возит детей из поселка Курдояки. На момент ДТП в салоне школьников не было. В больницу доставлены 54-летняя пассажирка автобуса, которая является классным руководителем, пассажир грузовика и водитель автобуса.