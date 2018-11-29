В Госдуме оценили перспективу закрытия Турцией пролива Босфор

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с «Известиями» перспективу закрытия Турцией пролива Босфор после инцидента в Керченском проливе.

Ранее, 29 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе.

«Что касается перспективы перекрытия Босфора для торговых судов, то 19-я статья Конвенции Монтре, на которую ссылается командующий ВМСУ, регулирует только проход военных кораблей, о гражданских судах речь не идет вообще», — объяснил парламентарий.

При этом, по его словам, конвенция позволяет Турции закрыть Босфор для военных кораблей флота страны, участвующей в войне.

«Но позвольте, Россия не участвует ни в каких войнах, военное положение ввела Украина, именно ее корабли могут оказаться заблокированы в Черном море, если смогут дойти до Босфора, конечно», — пояснил политик.

Если же Украине хочет полностью заблокировать пролив, тогда ей придется нападать на Турцию, отметил Белик.

«Тогда, согласно конвенции, пролив может быть закрыт Анкарой для всех судов всех стран мира. А по факту заявление Воронченко в очередной раз иллюстрирует низкий уровень кругозора украинских политиков, военачальников, депутатов», — заключил депутат.

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.