Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме оценили перспективу закрытия Турцией пролива Босфор

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с «Известиями» перспективу закрытия Турцией пролива Босфор после инцидента в Керченском проливе.

Ранее, 29 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом
При этом глава МИД РФ призвал Запад сдержать Украину от новых провокаций

«Что касается перспективы перекрытия Босфора для торговых судов, то 19-я статья Конвенции Монтре, на которую ссылается командующий ВМСУ, регулирует только проход военных кораблей, о гражданских судах речь не идет вообще», — объяснил парламентарий.

При этом, по его словам, конвенция позволяет Турции закрыть Босфор для военных кораблей флота страны, участвующей в войне.

«Но позвольте, Россия не участвует ни в каких войнах, военное положение ввела Украина, именно ее корабли могут оказаться заблокированы в Черном море, если смогут дойти до Босфора, конечно», — пояснил политик.

Если же Украине хочет полностью заблокировать пролив, тогда ей придется нападать на Турцию, отметил Белик.

«Тогда, согласно конвенции, пролив может быть закрыт Анкарой для всех судов всех стран мира. А по факту заявление Воронченко в очередной раз иллюстрирует низкий уровень кругозора украинских политиков, военачальников, депутатов», — заключил депутат.

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крым опроверг информацию о заблокированных азовских портах Украины
В ВМС Украины выразили уверенность в скором возвращении задержанных кораблей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017